Три подростка изнасиловали пятиклассницу в психиатрической клинике после отбоя
78.ru: В Петербурге подростки надругались над девочкой в психиатрической клинике
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В петербургской психиатрической клинике три подростка ночью изнасиловали пятиклассницу. Об этом сообщает 78.ru в своём телеграм-канале.
По предварительным данным, поздно вечером в четверг три несовершеннолетних ворвались в палату девочки в психиатрической клинике и совершили в её отношении насильственные действия сексуального характера. Заявление в полицию написала мама пострадавшего ребёнка. Детали произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве россиянин пытался изнасиловать свою 9-летнюю дочь в день похорон её матери. По словам девочки, он сперва сделал вид, что собирается утешить её, но спустя несколько минут неоднократно судимый за наркотики отец уже лежал вместе с ней в её кровати.