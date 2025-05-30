«Хотел поговорить по душам»: Россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти её матери
Суд в Москве дал 9 лет колонии отцу, развратившему дочь в день смерти её матери
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Ранее судимый 48-летний мужчина попытался изнасиловать 9-летнюю дочь. Инцидент произошёл в день смерти матери девочки, выяснил сайт MK.ru. Под предлогом «душевного разговора» он забрался к ребёнку в кровать и начал домогаться её. Как выяснилось, семья вела асоциальный образ жизни — отец неоднократно судим за наркотики, кражи и насилие, а родители злоупотребляли алкоголем.
Девочка, несмотря на проблемы с речью, в кругу знакомых считается общительной и смышлёной. После смерти матери она раскрыла страшную правду. Она рассказала, что отец регулярно избивал её в пьяном виде, а в день похорон матери перешёл все границы. Сначала он притворился, что хочет утешить её, но затем начал непристойные действия. Ребёнку чудом удалось отбиться, а через несколько дней она поведала обо всём родственникам, которые немедленно обратились в полицию.
Следственные органы возбудили уголовное дело, а суд, несмотря на попытки обвиняемого отрицать свою вину, приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Доказательства, включая подробные показания потерпевшей, не оставили сомнений в его виновности. Пресс-служба ГСУ СКР по Москве подтвердила, что приговор уже вступил в силу.
Ранее в Самарской области пожизненный срок получил житель Чапаевска, который убил и изнасиловал двухлетнюю девочку. Страшная трагедия произошла летом 2024 года, 36-летний мужчина украл малышку со двора частного дома. Изначально педофил не рассказал о своём преступлении, а пришёл к родственникам девочки, чтобы помочь искать ребёнка.