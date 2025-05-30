«Хотел поговорить по душам»: Россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти её матери

Ранее судимый 48-летний мужчина попытался изнасиловать 9-летнюю дочь. Инцидент произошёл в день смерти матери девочки, выяснил сайт MK.ru. Под предлогом «душевного разговора» он забрался к ребёнку в кровать и начал домогаться её. Как выяснилось, семья вела асоциальный образ жизни — отец неоднократно судим за наркотики, кражи и насилие, а родители злоупотребляли алкоголем.

Девочка, несмотря на проблемы с речью, в кругу знакомых считается общительной и смышлёной. После смерти матери она раскрыла страшную правду. Она рассказала, что отец регулярно избивал её в пьяном виде, а в день похорон матери перешёл все границы. Сначала он притворился, что хочет утешить её, но затем начал непристойные действия. Ребёнку чудом удалось отбиться, а через несколько дней она поведала обо всём родственникам, которые немедленно обратились в полицию.