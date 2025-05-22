Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал и убил 2-летнюю девочку под Самарой
В Самаре изнасиловавшего и убившего 2-летнюю девочку приговорили к пожизненному
В Самарской области пожизненный срок получил житель Чапаевска, который убил и изнасиловал двухлетнюю девочку, сообщили в региональной прокуратуре. После расправы мужчина даже участвовал в поисках ребёнка.
Житель Чапаевска получил пожизненный срок за изнасилование и убийство двухлетней девочки. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области
«Самарским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ )», — говорится в сообщении.
В своих прениях прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и установил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
Фигурант осуждён по статьям «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «убийство малолетнего лица, совершённое с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием».
Напомним, что страшная трагедия произошла летом 2024 года, 36-летний мужчина украл малышку со двора частного дома, изнасиловал и убил. Изначально педофил не рассказал о своём преступлении, а пришёл к родственникам девочки и начал искать ребёнка вместе с бабушкой и дядей. Нервы маньяка сдали позже и он истошно закричал. В итоге окровавленное тело малышки нашли в заброшенном доме. Девочка не смогла дождаться врачей и умерла на руках у дяди.
Обложка © Telegram / Прокуратура Самарской области