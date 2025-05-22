Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал и убил 2-летнюю девочку под Самарой

В Самарской области пожизненный срок получил житель Чапаевска, который убил и изнасиловал двухлетнюю девочку, сообщили в региональной прокуратуре. После расправы мужчина даже участвовал в поисках ребёнка.

Житель Чапаевска получил пожизненный срок за изнасилование и убийство двухлетней девочки. Видео © Telegram / Прокуратура Самарской области

«Самарским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Чапаевска. Он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ )», — говорится в сообщении.

В своих прениях прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и установил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фигурант осуждён по статьям «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «убийство малолетнего лица, совершённое с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием».