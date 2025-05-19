Пожизненно осуждённый физик-маньяк борется за свободу

Пожизненно осуждённый физик-маньяк из мордовской колонии борется за свободу. Игорь Лендьел, отбывающий наказание за убийства и кражи, добился частичного смягчения приговора и теперь стремится заменить пожизненное заключение на определённый срок, пишет SHOT.

66-летний уроженец Украины Лендьел в юности перебрался в Москву, где окончил институт, стал отцом троих детей и преподавал физику. Позже он сменил профессию на ремонт квартир. Свою преступную деятельность начал в 1991 году, совершив с подельником двойное убийство супругов, у которых работал. В 1993 году он убил ещё одного человека ради наживы. В том же году его арестовали.

В мордовской ИК-1 Лендьел провёл уже 31 год. Изначально в 1994 году его приговорили к расстрелу, но спустя пять лет смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы. В прошлом году заключённый подал ходатайство о пересмотре приговора. Суд согласился смягчить наказание лишь по одной статье о краже (п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ), сократив срок на семь месяцев за примерное поведение. Однако пожизненное заключение осталось в силе.