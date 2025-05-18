Цена молчания: Подруга за подарок от маньяка отговорила потерпевшую от подачи заявления

Жителю Нижнего Тагила Владимиру Александрову предъявлены обвинения в серии тяжких преступлений. Помимо убийства и изнасилования несовершеннолетней девочки, следствие установило факт нападения на 21-летнюю женщину, произошедшего ранее. Однако информация об этом первом эпизоде до правоохранительных органов дошла не сразу. Причина — попытка убедить потерпевшую не обращаться в полицию. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сам Александров убедил подругу пострадавшей отговорить её от подачи заявления. Для этого он даже вручил ей подарок — мобильный телефон. Попытка увенчалась успехом: первое заявление не было подано.

Несмотря на это, в ходе расследования уголовного дела о более поздней трагедии следователи все же выявили факт предыдущего нападения и допросили женщину.

Нападение на 21-летнюю женщину, по версии следствия, произошло 5 августа 2024 года, после чего он удерживал её несколько часов. Инцидент с несовершеннолетней, завершившийся её гибелью от удушения в подвале общежития на улице Юности, случился примерно через три с половиной недели.