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Регион
30 мая, 11:42

Вынесен приговор педофилу, который изнасиловал и убил школьницу на кладбище под Белгородом

В Белгородской области дали пожизненное педофилу, убившему 15-летнюю школьницу

Убивший 15-летнюю школьницу из Разумного в Следственном комитете. Обложка © Telegram / Белгород Следком

Убивший 15-летнюю школьницу из Разумного в Следственном комитете. Обложка © Telegram / Белгород Следком

Жителю Белгородской области, который в 2023 году после выхода из психбольницы изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу, вынесли приговор. Суд назначил ему пожизненное заключение в колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Согласно заключению суда, 43-летний житель Белгородской области нашёл временный приют у знакомого в посёлке Разумное. 4 августа, напившись до бесчувствия, он подстерёг девушку возле кладбища. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он зверски изнасиловал и задушил её. Спрятав тело убитой, он попытался скрыться. Двое суток велись поиски пропавшей школьницы, пока камеры наблюдения не помогли установить личность этого чудовища.

15-летняя школьница, ставшая жертвой педофила. Фото © VK / belinter

15-летняя школьница, ставшая жертвой педофила. Фото © VK / belinter

В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что в ходе расследования преступник несколько раз пытался симулировать приступы психического расстройства, чтобы избежать наказания. Однако эксперты заявили о его вменяемости, после чего был назначен суд.

«Суд назначил пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал и убил 2-летнюю девочку под Самарой
Суд вынес приговор педофилу, который изнасиловал и убил 2-летнюю девочку под Самарой

Напомним, тело 15-летней школьницы с признаками насильственной смерти нашли на кладбище в Разумном Белгородской области 6 августа 2023 года. Вскоре был задержан ранее судимый мужчина.

Мария Любицкая
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