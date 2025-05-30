Вынесен приговор педофилу, который изнасиловал и убил школьницу на кладбище под Белгородом

Жителю Белгородской области, который в 2023 году после выхода из психбольницы изнасиловал и убил 15-летнюю школьницу, вынесли приговор. Суд назначил ему пожизненное заключение в колонии строгого режима, сообщили в областной прокуратуре.

Согласно заключению суда, 43-летний житель Белгородской области нашёл временный приют у знакомого в посёлке Разумное. 4 августа, напившись до бесчувствия, он подстерёг девушку возле кладбища. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, он зверски изнасиловал и задушил её. Спрятав тело убитой, он попытался скрыться. Двое суток велись поиски пропавшей школьницы, пока камеры наблюдения не помогли установить личность этого чудовища.

15-летняя школьница, ставшая жертвой педофила. Фото © VK / belinter

В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что в ходе расследования преступник несколько раз пытался симулировать приступы психического расстройства, чтобы избежать наказания. Однако эксперты заявили о его вменяемости, после чего был назначен суд.