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27 июня, 08:13

Разделся догола и угрожал изнасиловать: В Москве разоблачили агрессивного педофила-рецидивиста

MK.ru: Следователи разоблачили москвича, растлевавшего племянницу на кухне

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи разоблачили агрессивного педофила из Москвы, который угрожал изнасиловать свою 10-летнюю племянницу. Во время конфликта 45-летний ранее судимый мужчина разделся догола и предъявил девочке свой детородный орган. Теперь ему предъявлены обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщает сайт MK.ru, мужчина проживал в квартире своего брата, время от времени выпивал и проявлял агрессию к родственникам. Апогеем свинского поведения неадекватного дяди стала ссора с племянницей на кухне, когда та разговаривала по телефону. Пьяный мужчина зачем-то решил её выгнать, но, не достигнув желаемого результата, перешёл к прямым угрозам вперемешку с матом. Родители девочки вызвали полицию.

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Ранее Life.ru писал, что в Нижнем Новгороде день рождения на озере закончился поножовщиной из-за педофила. 51-летний мужчина проявил интерес к девочкам в возрасте 12-14 лет и предложил им посмотреть на свой интимный пирсинг. На защиту школьниц встал 20-летний парень.

Борис Эльфанд
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