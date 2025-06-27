Разделся догола и угрожал изнасиловать: В Москве разоблачили агрессивного педофила-рецидивиста

Следователи разоблачили агрессивного педофила из Москвы, который угрожал изнасиловать свою 10-летнюю племянницу. Во время конфликта 45-летний ранее судимый мужчина разделся догола и предъявил девочке свой детородный орган. Теперь ему предъявлены обвинения по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Как сообщает сайт MK.ru, мужчина проживал в квартире своего брата, время от времени выпивал и проявлял агрессию к родственникам. Апогеем свинского поведения неадекватного дяди стала ссора с племянницей на кухне, когда та разговаривала по телефону. Пьяный мужчина зачем-то решил её выгнать, но, не достигнув желаемого результата, перешёл к прямым угрозам вперемешку с матом. Родители девочки вызвали полицию.