На Украине задержали педофила из США, который 30 лет скрывался от полиции

На Украине правоохранительные органы задержали 66-летнего гражданина США, разыскиваемого за серию сексуальных преступлений против детей. Как сообщает Офис Генерального прокурора в своём блоге, операция по задержанию проводилась совместно с Департаментом киберполиции Украины, ФБР и Министерством юстиции.

По данным следствия, в 1984-1991 годах мужчина, работая директором детского сада в Аризоне, совершал насильственные действия в отношении четырёх детей 4-9 лет. В 1992 году, незадолго до вынесения приговора судом штата, он бежал из США, используя поддельные мексиканские документы.

Более 30 лет преступник скрывался от правосудия, пока правоохранители не вышли на его след через анализ цифровых данных. На территории Украины он проживал под фальшивым именем в частном доме Киевской области. После подтверждения личности был проведён обыск и задержание.

Сейчас прокуратура готовит документы для временного ареста с последующей экстрадицией в США. Обвиняемому вменяют 15 статей уголовного кодекса.