Турист-педофил купил ночь с 13-летней девочкой у её матери в Таиланде и попал за решётку
В Таиланде задержали туриста, заплатившего за секс с 13-летней девочкой в баре
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В Таиланде задержан турист из Франции, который подозревается в педофилии. 44-летнего мужчину поймали 8 июня в отеле Pattaya Plaza Condotel в Паттайе. Его обвиняют в оплате сексуальных услуг 13-летней девочки, сообщает The Bangkok Post.
По версии следствия, школьница стала жертвой принудительной проституции. Предполагается, что мужчина предложил деньги, увидев её в пивном баре в Нонгкхае, где работает её мать. Сумма предполагаемой сделки не разглашается.
После того как информация дошла до полиции, мужчину объявили в розыск по подозрению в растлении малолетней. Француз отрицает свою вину, информация о возможном наказании пока не сообщается.
Ранее стало известно, что педофил-убийца, расправившийся в 2023 году с 15-летней школьницей, получил пожизненное заключение в колонии строгого режима. Два года назад мужчина вышел из психбольницы и сразу совершил преступление. Мужчина сначала изнасиловал девочку прямо на кладбище под Белгородом, а потом задушил её.