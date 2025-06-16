Турист-педофил купил ночь с 13-летней девочкой у её матери в Таиланде и попал за решётку

В Таиланде задержан турист из Франции, который подозревается в педофилии. 44-летнего мужчину поймали 8 июня в отеле Pattaya Plaza Condotel в Паттайе. Его обвиняют в оплате сексуальных услуг 13-летней девочки, сообщает The Bangkok Post.

По версии следствия, школьница стала жертвой принудительной проституции. Предполагается, что мужчина предложил деньги, увидев её в пивном баре в Нонгкхае, где работает её мать. Сумма предполагаемой сделки не разглашается.