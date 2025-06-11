День рождения на озере закончился поножовщиной из-за педофила
Ni Mash: В Нижнем Новгороде мужчина приставал к девочкам и изрезал ножом парня
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На Третьем озере Щёлоковского хутора группа молодых людей отмечала день рождения в парке, когда к ним подошёл 51-летний мужчина. Он быстро завёл разговор и проявил интерес к девочкам в возрасте 12-14 лет. Ситуация обострилась, когда мужчина предложил школьницам посмотреть на свой интимный пирсинг. Об это сообщает телеграм-канал Ni Mash.
На защиту девушек встал 20-летний парень, который не стерпел такого поведения и ударил незнакомца. В ответ на это мужчина достал нож и ранил молодого человека в ногу. Скорая помощь быстро доставила пострадавшего в больницу. Интересно, что после нападения мужчина попытался помочь остановить кровь, но вскоре потребовал удалить свои фотографии и уехал на своём оранжевом велосипеде.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянин попытался изнасиловать дочь в день смерти её матери. Под предлогом «душевного разговора» он забрался к ребёнку в кровать и начал домогаться её. Как выяснилось, семья вела асоциальный образ жизни — отец неоднократно судим за наркотики, кражи и насилие, а родители злоупотребляли алкоголем.