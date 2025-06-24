Несостоявшийся жених 9-летней украинки оказался известным в Британии педофилом

Мужчина, планировавший жениться на девятилетней девочке из Украины во французском Диснейленде, оказался опасным педофилом, которого уже долгое время разыскивает британская полиция. Об этом пишет Daily Mail.

«Он зарегистрирован в британском реестре сексуальных преступников, в настоящее время разыскивается на национальном уровне судебными органами страны», – приводится в материале заявление парижской прокуратуры.

Правоохранительные органы задержали четверых: 39-летнего гражданина Великобритании, 41-летнюю гражданку Украины, приходящуюся матерью девочке, 24-летняя гражданку Латвии, изображавшую сестру невесты, и 55-летнего гражданина Латвии, участвовавшего в «церемонии».