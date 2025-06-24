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Регион
24 июня, 13:22

Несостоявшийся жених 9-летней украинки оказался известным в Британии педофилом

DM: Несостоявшийся жених из Диснейленда оказался опасным педофилом в розыске

Обложка © Wikipedia / FA Jon

Обложка © Wikipedia / FA Jon

Мужчина, планировавший жениться на девятилетней девочке из Украины во французском Диснейленде, оказался опасным педофилом, которого уже долгое время разыскивает британская полиция. Об этом пишет Daily Mail.

«Он зарегистрирован в британском реестре сексуальных преступников, в настоящее время разыскивается на национальном уровне судебными органами страны», – приводится в материале заявление парижской прокуратуры.

Правоохранительные органы задержали четверых: 39-летнего гражданина Великобритании, 41-летнюю гражданку Украины, приходящуюся матерью девочке, 24-летняя гражданку Латвии, изображавшую сестру невесты, и 55-летнего гражданина Латвии, участвовавшего в «церемонии».

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Напомним, «сказочный» скандал разразился во французском Диснейленде. Полиция арестовала прямо в парке развлечений британца, игравшего свадьбу с девятилетней дочкой украинки. На торжественной церемонии также собрались около сотни гостей, чем шокировали сотрудников парка. Несостоявшийся жених пытался продвинуть версию, что всё происходящее организовывалось для съёмок клипа.

Мария Любицкая
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