«Сюжетно-ролевые игры»: В одном российском регионе учат девочек материнству с трёх лет

Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что в регионе начинают готовить девочек к материнству с самого раннего возраста — с трёх лет. По его словам, именно в это время важно формировать у ребёнка понимание традиционной семьи.

«Сюжетно-ролевые игры, три-шесть лет, папа, мама, полноценная семья. Что женщина готовится стать матерью — не только хорошим работником. Об этом надо говорить уже вот с такого возраста», — сказал Здунов.

В Мордовии дошкольники участвуют в образовательной программе «Тонкая материя». Она включает в себя сюжетно-ролевые игры, такие как «мама и папа», призванные, по мнению главы республики, подчеркнуть для девочек важность материнства, не уступающую профессиональной реализации. Примечательно, что Мордовия стала первым регионом в России, где введены штрафы за подстрекательство к прерыванию беременности, а также предусмотрена материальная поддержка для молодых матерей, родивших до 25 лет.