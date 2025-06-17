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17 июня, 11:27

«Но есть нюанс»: Патриарх Кирилл обвинил неподъёмные цены на жильё в снижении рождаемости

Патриарх Кирилл: Неподъёмные цены на жильё для многодетных ухудшают демографию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Высокая цена квартир, пригодных для многодетных семей, в крупных российских городах, является серьёзным препятствием для улучшения демографической ситуации в стране. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы переживаем строительный бум, строятся целые кварталы высотной застройки. Это приносит огромные прибыли девелоперам. Но есть один нюанс. Городское жильё, особенно в крупных городах, стоит неподъёмно дорого», — сказал глава РПЦ в беседе с «Коммерсантом».

По словам патриарха, на рынке недвижимости основной спрос приходится на малогабаритные квартиры-студии, предназначенные для одиноких людей или пар. При этом доля просторных трёхкомнатных квартир, подходящих для больших семей, в новых жилых комплексах крайне мала – всего около 10%, и эта тенденция к сокращению.

Исходя из этого, патриарх заключил, что строительные компании не учитывают демографические факторы при планировании и реализации проектов, ориентируясь исключительно на прибыльность. Глава РПЦ подчеркнул, что для роста численности населения необходимо расширение территорий, а не концентрация в крупных городах, которые, по его мнению, не способны обеспечить воспроизводство населения.

Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья
Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья

Патриарх также отметил, что примеры успешных и эффективных инвестиций, основанных на моральных принципах, можно найти в различных областях социально-экономической жизни. Он убеждён, что общественные ресурсы должны быть направлены на нравственное оздоровление общества.

«Инвестируйте в рождение, воспитание и развитие детей — и эти инвестиции принесут плоды», — добавил патриарх.

Ранее Life.ru сообщал, что стоимость аренды квартир в крупных городах России демонстрирует динамику к росту после продолжительного снижения. Только за май съём жилья подорожал на 1,3% — теперь среднее значение составляет 30 800 рублей в месяц.

Наталья Демьянова
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