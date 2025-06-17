«Но есть нюанс»: Патриарх Кирилл обвинил неподъёмные цены на жильё в снижении рождаемости

Высокая цена квартир, пригодных для многодетных семей, в крупных российских городах, является серьёзным препятствием для улучшения демографической ситуации в стране. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы переживаем строительный бум, строятся целые кварталы высотной застройки. Это приносит огромные прибыли девелоперам. Но есть один нюанс. Городское жильё, особенно в крупных городах, стоит неподъёмно дорого», — сказал глава РПЦ в беседе с «Коммерсантом».

По словам патриарха, на рынке недвижимости основной спрос приходится на малогабаритные квартиры-студии, предназначенные для одиноких людей или пар. При этом доля просторных трёхкомнатных квартир, подходящих для больших семей, в новых жилых комплексах крайне мала – всего около 10%, и эта тенденция к сокращению.

Исходя из этого, патриарх заключил, что строительные компании не учитывают демографические факторы при планировании и реализации проектов, ориентируясь исключительно на прибыльность. Глава РПЦ подчеркнул, что для роста численности населения необходимо расширение территорий, а не концентрация в крупных городах, которые, по его мнению, не способны обеспечить воспроизводство населения.

Патриарх также отметил, что примеры успешных и эффективных инвестиций, основанных на моральных принципах, можно найти в различных областях социально-экономической жизни. Он убеждён, что общественные ресурсы должны быть направлены на нравственное оздоровление общества.

«Инвестируйте в рождение, воспитание и развитие детей — и эти инвестиции принесут плоды», — добавил патриарх.