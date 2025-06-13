Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья Цены на аренду квартир остаются высокими. При этом наниматели жилья часто не обращают внимания на некоторые нюансы, которые позволяют снять недвижимость намного дешевле. Где сдаются самые дешёвые квартиры и как сэкономить на аренде? 12 июня, 21:25 Снять квартиру можно дешевле, если учесть несколько моментов. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Где можно снять самые дешёвые, но комфортные квартиры

При поиске съёмного жилья важно учитывать особенности рынка аренды города и ценообразования в отдельных округах. При поиске бюджетной и комфортной квартиры стоит обратить внимание на спальные районы. Такие локации располагают достаточно развитой инфраструктурой, в которую входят образовательные и социальные учреждения, зоны отдыха, парки, культурные центры и развлечения. При этом многие из них расположены на комфортном от центра расстоянии, и дорога до работы и учёбы может занимать не более часа. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Например, в московском спальном районе Южное Тушино медианная ставка долгосрочной аренды квартир в начале июня составляет 58 100 рублей. Для сравнения — медианная ставка в целом в Москве 85 000. Ещё один пример — Перово. Здесь медианная стоимость находится на уровне 58 300 рублей, а стоимость съёмного комфортного и полностью готового к заселению жилья начинается от 43 000 рублей за однокомнатную квартиру рядом с метро.

— Для тех, кому непринципиально снимать квартиру близко к центру города, можно рассмотреть ближайшие локации в отдалённых районах или в области. В столице, например, такими локациями могут стать Новая Москва или города-сателлиты. Здесь также развиты и инфраструктура, и транспортная доступность, однако дорога до центра может быть чуть дольше. Поэтому такие варианты стоит рассматривать тем, кто не ездит каждый день в офис в центр города. При этом большая удалённость обуславливает и более низкую стоимость, — рассказал Роман Жуков.

Например, медианная ставка долгосрочной аренды в Новой Москве составляет 59 000 рублей, в городе-сателлите Химки — 53 000, в Балашихе — 40 000, в Люберцах — 47 000, в Мытищах — 45 000, в Одинцове — 50 000. В городе-спутнике столицы Королёве стоимость съёмного жилья начинается от 22 000, в Видном — от 26 000, в Реутове — от 37 000, в Долгопрудном — от 30 000.

— Если вам нужна квартира на короткий срок, то дешевле всего будут «летние» варианты, которые сдаются на тёплое время года. Пока хозяева живут на даче. Они могут быть на 20–30% дешевле круглогодичных вариантов. При рассмотрении квартиры под постоянное и длительное место жительства следует верно расставлять приоритеты. Если не очень важен ремонт, но обязательно иметь рядом школу или детский сад, ищите подобный вариант. Если вы работаете из дома и домосед, близость метро не играет особой роли, смотрите доступные пригородные варианты, — рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В каких домах сдаются лучшие квартиры по соотношению «цена – качество»

Для тех, кто хочет сократить бюджет на долгосрочную аренду, стоит рассмотреть старый жилой фонд. Квартиры в таких домах обычно стоят дешевле, чем «вчерашние» новостройки. Например, однушка 45 кв. м в районе Перово в доме 2023 года постройки может обойтись в 69 000 рублей, а однокомнатная квартира даже больше по площади (52 кв. м) в доме 1956 года — в 55 000.

— Нередко собственники предлагают в аренду квартиры в «сталинках», хрущёвках и брежневках после хоумстейджинга, флиппинга или просто качественного свежего ремонта. В результате предложения по основным критериям качества и комфорта часто не уступают квартирам в современных проектах. Кроме того, дома старого фонда часто находятся в районах с уже сформировавшейся инфраструктурой, транспортной доступностью, метро, автобусными и другими маршрутами, — пояснил Роман Жуков.

Максим Лазовский предупредил, что главное — не стоит вестись на самые дешёвые варианты. В них могут быть скрытые проблемы с собственниками, а также сложные соседи или же в районе очень плохая экология, рядом шумная трасса. Чтобы избежать неожиданных проблем, лучше заранее узнать, как в доме обстоят дела с соседями и какие могут быть недостатки у квартиры.

На чём можно сэкономить при выборе съёмной квартиры

Чтобы грамотно спланировать бюджет и снизить затраты на долгосрочную аренду, важно искать съёмные квартиры с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. В обязательный набор входит место для сна (кровать или диван), место для употребления и приготовления еды. Однако большинство квартир имеет более широкий комплект мебели и техники, в том числе кондиционеры, телевизоры, посудомоечные машины, системы хранения вещей (шкафы, стеллажи, комоды), рабочее место (стол и стул), а также дополнительный декор. При выборе жилья полностью под ключ можно сэкономить в будущем на покупке основного комплекта мебели. Потратить свободные деньги лучше на вещи, которые не являются базовыми, а улучшают комфорт дома: например, на декор, системы умного дома, интерьерные решения.

— При поиске жилья важно грамотно спланировать бюджет для аренды так, чтобы ежемесячные платежи были максимально комфортны. Стоит ограничить круг поиска вариантами, стоимость которых не превышает 40% от общего дохода арендатора или месячного бюджета семьи. В эту долю должна войти не только ставка аренды, но и коммунальные платежи. Такой подход не только обеспечит стабильность в расходах, но и позволит запланировать дополнительные траты: например, на переезд, дизайн интерьера и покупки для дома, — добавил Роман Жуков.

Авторы Нина Важдаева