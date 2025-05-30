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Регион
30 мая, 09:46

Цены на аренду квартир в России снова поползли вверх

«Ведомости»: На рынке аренды жилья зафиксирован первый за долгое время рост цен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Арендные ставки в крупных российских городах демонстрируют тенденцию к росту, прервав длительный период снижения. Об этом пишет «Ведомости».

Как отмечают аналитики, в мае аренда однокомнатных квартир в России в среднем выросла на 1,3%, достигнув 30 800 рублей в месяц. Наиболее значительный рост цен наблюдался в Санкт-Петербурге, Перми и Волгограде, где повышенный спрос и ограниченное количество предложений привели к подорожанию. В отличие от общероссийской тенденции, в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге аренда, напротив, подешевела из-за избытка предложений на рынке. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы.

«Арендодатели заранее готовятся к пику спроса в июле–августе и предстоящей индексации тарифов ЖКХ», — пояснила эксперт Ольга Павлинова.

По данным «Циан», количество квартир в новостройках, доступных для аренды в крупных городах, уменьшилось на 18% с февраля. Это может привести к тому, что аренда станет ещё дороже летом.

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Ранее стало известно, в каких районах Москвы самая низкая стоимость аренды жилья. Например, в Бирюлёво Западном и Вешняках однокомнатную квартиру можно снять примерно за 39 тысяч рублей.

Наталья Демьянова
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