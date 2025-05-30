Цены на аренду квартир в России снова поползли вверх

Арендные ставки в крупных российских городах демонстрируют тенденцию к росту, прервав длительный период снижения. Об этом пишет «Ведомости».

Как отмечают аналитики, в мае аренда однокомнатных квартир в России в среднем выросла на 1,3%, достигнув 30 800 рублей в месяц. Наиболее значительный рост цен наблюдался в Санкт-Петербурге, Перми и Волгограде, где повышенный спрос и ограниченное количество предложений привели к подорожанию. В отличие от общероссийской тенденции, в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге аренда, напротив, подешевела из-за избытка предложений на рынке. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в ближайшие месяцы.

«Арендодатели заранее готовятся к пику спроса в июле–августе и предстоящей индексации тарифов ЖКХ», — пояснила эксперт Ольга Павлинова.

По данным «Циан», количество квартир в новостройках, доступных для аренды в крупных городах, уменьшилось на 18% с февраля. Это может привести к тому, что аренда станет ещё дороже летом.