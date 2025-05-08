Стало известно, в каких районах Москвы самая низкая стоимость аренды жилья
«Газета.ru»: Дешевле всего в Москве сдают квартиры в Бирюлёво Западном
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Самые доступные квартиры в Старой Москве можно арендовать в Бирюлёво Западном, где средняя стоимость аренды квартиры составила 45,1 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».
В топ самых недорогих также вошли Вешняки (восток) со средней ставкой 50,2 тыс. рублей и Некрасовка (юго-восток), где жильё сдаётся в среднем за 53,8 тыс. рублей.
Низкие цены обусловлены удалённостью этих районов от центра. Найти однокомнатную квартиру в Бирюлёво Западном или Вешняках можно уже от 39 тыс. рублей (обычно это дома старой постройки 70-80-х годов). В Некрасовке минимальная цена чуть выше – от 40 тыс. рублей за «однушку», но там встречается и более новое жильё (например, дома 2000-х годов), отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.
Список районов с относительно невысокими ставками (в диапазоне 54,3 - 57,2 тыс. рублей) также включает Братеево, Ярославский, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Молжаниновский, Перово и Южное Бутово.
Таким образом, наиболее выгодные варианты для аренды в Старой Москве стоит искать на южных, юго-восточных и восточных окраинах.
Ранее Life.ru рассказал, сколько будет стоить аренда жилья после майских праздников. Определяющим фактором в этом вопросе является сезонность. Так, к весне интерес к долгосрочной сдаче квартиры и предложение растут.