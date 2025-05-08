Стало известно, в каких районах Москвы самая низкая стоимость аренды жилья

Самые доступные квартиры в Старой Москве можно арендовать в Бирюлёво Западном, где средняя стоимость аренды квартиры составила 45,1 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».

В топ самых недорогих также вошли Вешняки (восток) со средней ставкой 50,2 тыс. рублей и Некрасовка (юго-восток), где жильё сдаётся в среднем за 53,8 тыс. рублей.

Низкие цены обусловлены удалённостью этих районов от центра. Найти однокомнатную квартиру в Бирюлёво Западном или Вешняках можно уже от 39 тыс. рублей (обычно это дома старой постройки 70-80-х годов). В Некрасовке минимальная цена чуть выше – от 40 тыс. рублей за «однушку», но там встречается и более новое жильё (например, дома 2000-х годов), отметил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Список районов с относительно невысокими ставками (в диапазоне 54,3 - 57,2 тыс. рублей) также включает Братеево, Ярославский, Орехово-Борисово Южное, Зябликово, Молжаниновский, Перово и Южное Бутово.

Таким образом, наиболее выгодные варианты для аренды в Старой Москве стоит искать на южных, юго-восточных и восточных окраинах.