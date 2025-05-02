Низкая цена — повод насторожиться: Риелтор назвала главные «редфлаги» при аренде жилья на майские

Майские праздники — время, когда многие россияне хотят арендовать дома для отдыха. Однако в этот период зачастую активизируются мошенники, создающие заманчивые предложения для обмана доверчивых арендаторов, предупреждает эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. В интервью Life.ru риелтор поделилась рекомендациями, как обезопасить себя при подборе жилья в этот период.

По словам Перескоковой, аферисты часто привлекают клиентов яркими фотографиями и ценниками значительно ниже рыночных. Чтобы избежать обмана, она советует использовать проверенные агрегаторы для поиска жилья и тщательно изучать все детали сделки. Ключевым моментом является проверка личности арендодателя и его прав на объект.

«Нужно понимать, кто сдаёт, с кем заключается договор, кому переводится оплата и на каком основании этот человек получает денежные средства», — подчеркнула Перескокова.

Перед подписанием договора необходимо запросить выписку из ЕГРН через портал Госуслуги, а также проверить паспорт собственника или документы управляющей компании, если аренда осуществляется через посредников. Эксперт также рекомендует внимательно изучить состояние дома перед заселением: проверить работу техники и других систем. Это поможет избежать неприятных сюрпризов во время отдыха. Особое внимание Перескокова уделила распространённым мошенническим схемам. Одна из них — реклама несуществующих объектов.

«Как правило, сдаваться могут чаще всего несуществующие объекты, которых вообще нет», — предостерегла риелтор.

Другая популярная уловка — требование предоплаты за доступ к контактам несуществующего собственника. Арендатор заключает договор, оплачивает комиссию, получает фальшивые данные, и мошенники исчезают. Также Перескокова призывает настороженно относиться к слишком низким ценам.

«Низкая цена сразу должна насторожить, потому что дураков нет, и все люди понимают стоимость. Поэтому, когда видите цены ниже рынка, задайте вопрос: а что там не так?» — подытожила эксперт.

Соблюдение этих рекомендаций поможет арендаторам избежать финансовых потерь и насладиться отдыхом без неприятных сюрпризов. Эксперты напоминают: внимательность и проверка документов — залог безопасной аренды.