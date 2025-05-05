Цена на аренду после майских праздников удивит нанимателей. Сколько будет стоить жильё В апреле спрос на аренду жилья оказался больше обычного. В такой ситуации наниматели стали опасаться нового витка роста цен. Будет ли расти стоимость аренды после затишья на праздниках и какие тренды повлияют на рынок в середине мая? 4 мая, 21:20 Эксперты рассказали, как изменятся цены на аренду квартир после майских праздников. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Как складывалась обстановка на рынке аренды перед майскими праздниками

Число запросов от нанимателей в конце апреля примерно на 20% меньше, чем год назад. Но 2024-й с его перманентным дефицитом и ажиотажным спросом можно назвать экстраординарным для сегмента аренды. Если рассматривать стабильный рынок с сезонными колебаниями активности, то в этом году интерес арендаторов выше, чем обычно в это время. Так охарактеризовала ситуацию на рынке заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

— В апреле ситуация в городах-миллионниках в целом соответствовала сезонному сценарию. В первой половине месяца в миллионниках отмечалась стагнация медианной ставки. Показатель сохранился на уровне 34 000 рублей. Примерно такую же стоимость мы отмечали и в марте. Рост относительно первого месяца весны составил всего 0,5%. В абсолютном выражении это менее 200 рублей. В целом в середине весны произошла остановка снижения стоимости в среднем по мегаполисам, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По его данным, в Самаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Москве и Перми медианная ставка увеличилась в диапазоне от 0,7% до 4% в первые две недели апреля.

Медианная ставка аренды стагнировала в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Воронеже. Здесь отмечались только небольшие изменения в диапазоне от 0,1% до 0,5%.

В трёх городах — Омске, Екатеринбурге и Краснодаре цена аренды незначительно снизилась в пределах 1% – 2,9%.

Какие тренды повлияют на рынок аренды в середине мая

Определяющий фактор на рынке долгосрочной аренды, отметил Роман Жуков, — сезонность. В соответствии с ежегодными циклами с января по март спрос на квартиры в аренду снижается. В январе активность арендаторов и собственников достигает минимума. Ближе к весне интерес к долгосрочной аренде и предложение растут. Медианные ставки в этот период могут быть ниже уровня конца года.

Период роста активности наступает в апреле. Ситуация с медианной ставкой в разных городах в это время может быть неоднородной — от снижения до стагнации и умеренного роста.

— В период майских праздников и до конца месяца резких всплесков активности арендаторов, как правило, не происходит. В соответствии с анализом ежегодных циклов для этого периода характерна стагнация или незначительное снижение медианной стоимости, — добавил Роман Жуков.

Что будет с ценами на аренду квартир после майских праздников

В мае почти половина месяца — праздничные дни с короткими перерывами. Традиционно деятельность на рынке недвижимости в этот период затихает. Во второй половине мая всплеск спроса маловероятен, и вплоть до июля рынок найма обычно спокоен. Такой прогноз сделала Оксана Полякова.

— Но уменьшение среднестатистических ставок найма может происходить на фоне увеличения предложения, ведь оно пополняется в том числе лотами экономкласса. Они не так быстро уходят из экспозиции, как это было, например, год назад. У конкретных квартир изменение стоимости зависит от динамики спроса и предложения. Если экспозиция продолжит расти, то, вероятно, собственникам придётся быть сговорчивее. Вряд ли в ближайшей перспективе они уменьшат стоимость своих объектов в рекламе, но в условиях конкуренции могут соглашаться на торг и небольшое уменьшение цены по его итогам — в среднем на 5–7%, — добавила Оксана Полякова.

Роман Жуков отметил, что в период майских праздников возможны незначительные сезонные изменения стоимости. В это время активность арендаторов и собственников снижается, что приводит к сокращению спроса во всех мегаполисах. Некоторые собственники, которые хотят оперативно сдать недвижимость именно в это время, могут принять решение о снижении цены. В результате возможно небольшое сокращение медианной ставки — в пределах нескольких сотен рублей. Эта тенденция сохранится до конца месяца.

— Оснований для заметного роста или снижения мы не видим — рыночных предпосылок для этого нет. В отдельных городах колебания могут быть более заметными, а в части районов или округов возможен небольшой рост. Нередко причиной увеличения цены становится изменение структуры предложения. Например, выход в сегмент аренды инвестиционных квартир в новом сданном жилом или апарт-комплексе приводит к росту медианной ставки в конкретном мегаполисе или локации в городе, — пояснил Роман Жуков.

Авторы Нина Важдаева