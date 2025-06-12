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12 июня, 14:34

Обвинённый дочерью в домогательствах многоженец Сухов пропал после допроса в СК

NEWS.ru: Адвокат заявил о пропаже многоженца Сухова после допроса в СК

Многоженец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

Многоженец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов

Многоженец Иван Сухов, которого дочь публично обвинила в домогательствах, пропал. По словам адвоката Александра Почуева, последний раз он общался с подзащитным после его визита в Следственный комитет. В тот же день к семье Сухова пришли с проверкой. После этого местонахождение мужчины неизвестно.

«Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.

Почуев отметил, что его подзащитный тяжело переживает происходящее и надеется на пересмотр позиции дочери. По данным источника, Анна — дочь Сухова, уже готовит официальное заявление в правоохранительные органы.

Многоженец Иван Сухов впервые отреагировал на обвинения дочери в домогательствах
Многоженец Иван Сухов впервые отреагировал на обвинения дочери в домогательствах

Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку.

Милена Скрипальщикова
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