Обвинённый дочерью в домогательствах многоженец Сухов пропал после допроса в СК
NEWS.ru: Адвокат заявил о пропаже многоженца Сухова после допроса в СК
Многоженец Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
Многоженец Иван Сухов, которого дочь публично обвинила в домогательствах, пропал. По словам адвоката Александра Почуева, последний раз он общался с подзащитным после его визита в Следственный комитет. В тот же день к семье Сухова пришли с проверкой. После этого местонахождение мужчины неизвестно.
«Он относится к ситуации с глубокими переживаниями и надеется, что его дочь одумается и будет говорить правду», — сказал адвокат в беседе с NEWS.ru.
Почуев отметил, что его подзащитный тяжело переживает происходящее и надеется на пересмотр позиции дочери. По данным источника, Анна — дочь Сухова, уже готовит официальное заявление в правоохранительные органы.
Ранее старшая дочь Ивана Сухова публично рассказала о домогательствах в эфире ток-шоу. По её словам, эпизод произошёл около пяти лет назад, когда отец увёз её на отдых. После этих признаний СК начал доследственную проверку.