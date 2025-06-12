Обвинённый дочерью в домогательствах многоженец Сухов пропал после допроса в СК

Многоженец Иван Сухов, которого дочь публично обвинила в домогательствах, пропал. По словам адвоката Александра Почуева, последний раз он общался с подзащитным после его визита в Следственный комитет. В тот же день к семье Сухова пришли с проверкой. После этого местонахождение мужчины неизвестно.