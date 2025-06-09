«Заставил прикасаться к нему»: Дочь многоженца Сухова обвинила его в сексуальных домогательствах

Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна обвинила отца в домогательствах. До 14 лет она жила с матерью, но та, заподозрив девочку в курении, отправила её к отцу на перевоспитание. Однако вместо этого Иван начал учить её «всё уметь и правильно делать».

«Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти 5 лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему», — призналась 19-летняя девушка в ток-шоу «Пусть говорят».