«Заставил прикасаться к нему»: Дочь многоженца Сухова обвинила его в сексуальных домогательствах
Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна обвинила его в домогательствах
Большая семья Ивана Сухова. Фото © VK / Иван Сухов
Старшая дочь многоженца Ивана Сухова Анна обвинила отца в домогательствах. До 14 лет она жила с матерью, но та, заподозрив девочку в курении, отправила её к отцу на перевоспитание. Однако вместо этого Иван начал учить её «всё уметь и правильно делать».
«Папа взял меня на отдых в подростковом возрасте, почти 5 лет назад это случилось. Скажем, там он совершил действия полового характера по отношению ко мне. «Дочь, закрой глаза», — сказал он мне тогда. Всё длилось две минуты. Потом уже до меня дошло, спустя годы, что это было — он заставил меня прикасаться к нему», — призналась 19-летняя девушка в ток-шоу «Пусть говорят».
Она рассказала, что ситуация повторилась и позже. По её словам, от отца она услышала фразу: «Дочь, твоя прошлая жизнь такая... В общем, достойная жена из тебя не выйдет, поэтому хотя бы будешь всё уметь и правильно делать». Однако спустя месяц мужчина стал отрицать эти слова, утверждая, что девушка всё выдумала. При этом она подчеркнула, что не считает произошедшее изнасилованием, а квалифицирует как развратные действия.
Напомним, ранее общественность возмутила история «православного» многоженца Ивана Сухова, который живёт с тремя сожительницами и 14 детьми. По его словам, он хорошо обеспечивает «семью», владея бизнесом во Владимирской области. Всего у него 30 детей. Московского уполномоченного по правам ребёнка призвали проверить Сухова, в том числе из-за методов воспитания. Проверка омбудсмена показала, что в семье Сухова соблюдаются все нормы. А в Госдуме позже напомнили, что многожёнство в России является незаконным.