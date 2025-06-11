СК начал проверку многоженца Сухова после обвинений его дочери в домогательствах

В Москве началась проверка в отношении многоженца Ивана Сухова, после того как его дочь сделала заявление о домогательствах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Она [дочь] публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет всё равно начал проверку <...>. То что она говорит — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», — цитирует Ярославскую ТАСС.