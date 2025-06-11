СК начал проверку многоженца Сухова после обвинений его дочери в домогательствах
Иван Сухов. Oбложка © VK / Иван Сухов
В Москве началась проверка в отношении многоженца Ивана Сухова, после того как его дочь сделала заявление о домогательствах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
«Она [дочь] публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала. Но Следственный комитет всё равно начал проверку <...>. То что она говорит — это криминал, тяжкая статья. Я жду, держу руку на пульсе», — цитирует Ярославскую ТАСС.
По словам омбудсмена, с точки зрения законодательства, до обвинений к семье Сухова не было вопросов, однако ситуация требует тщательного расследования.
Напомним, что Иван Сухов живёт с тремя сожительницами и 14 детьми в однокомнатной квартире. Всего у него 30 детей. Недавно его старшая дочь, 19-летняя Анна, рассказала о домогательствах со стороны отца. По словам девушки, он заставлял её закрывать глаза и «прикасаться» к нему. Однако после резких обвинений Сухов заявил, что проблем со стороны правоохранителей у него не появилось.