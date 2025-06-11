Многоженец Иван Сухов впервые отреагировал на обвинения дочери в домогательствах

Многоженец Иван Сухов оказался в центре громкого скандала: его 19-летняя дочь Анна публично обвинила его в сексуальном насилии. Заявление содержит утверждения о неоднократных домогательствах в подростковом возрасте, причём, по словам девушки, жертвами становились и другие его дочери.

Следственный комитет (СК) уже инициировал проверку этих обвинений. Сам мужчина говорит, что проблем у него от этого никаких не появилось.