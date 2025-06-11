Многоженец Иван Сухов впервые отреагировал на обвинения дочери в домогательствах
Многоженец Иван Сухов после обвинений дочери сообщил, что у него всё хорошо
Иван Сухов. Обложка © VK / Иван Сухов
Многоженец Иван Сухов оказался в центре громкого скандала: его 19-летняя дочь Анна публично обвинила его в сексуальном насилии. Заявление содержит утверждения о неоднократных домогательствах в подростковом возрасте, причём, по словам девушки, жертвами становились и другие его дочери.
Следственный комитет (СК) уже инициировал проверку этих обвинений. Сам мужчина говорит, что проблем у него от этого никаких не появилось.
«С божьей помощью, всё хорошо», — сказал он в беседе с 360.ru.
Иван Сухов уже не раз оказывался в центре общественного внимания благодаря своим заявлениям о полигамном образе жизни. Он открыто заявлял о трёх сожительницах и 30 детях, которых обеспечивал за счёт бизнеса во Владимирской области. Его эксцентричный подход к семейной жизни, включая методы воспитания, вызвали интерес у правоохранителей. Примечательно, что тогда проверка омбудсмена не выявила нарушений, заключив, что в семье Сухова соблюдаются все нормы. Впрочем, в Госдуме позднее напомнили: многожёнство в России является незаконным. Недавно одна из его дочерей рассказала, что Сухов неоднократно приставал к ней, заставляя совершать разные развратные действия.