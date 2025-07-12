В Уфе компания подростков напала на детей с аутизмом на детской площадке
Прокуратура Башкирии проверяет данные о нападении подростков на детей с аутизмом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
В Уфе группа подростков совершила нападение на двух детей с аутизмом на детской площадке. Мать пострадавших уже написала заявление в полицию. Прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Как рассказали в местных группах в соцсетях, компания детей и подростков 8-15 лет устроили расправу над двумя несовершеннолетними с расстройством аутистического спектра — мальчика сбросили с горки, а его сестру насильно раскручивали на карусели. Оба ребёнка получили травмы. Также напавшие издевались над их собакой.
Прокуратура Башкортостана взяла ситуацию на контроль после публикаций в соцсетях. В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные случаи требуют особого внимания и тщательного разбирательства.
Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в регионе. Местные жители требуют усилить контроль за детскими площадками и ужесточить ответственность за издевательства над особенными детьми.
Ранее ФСБ при содействии МВД и Следственного комитета пресекла деятельность группы лиц, в которую входили четверо подростков, причастных к поджогам железнодорожных объектов и вышек сотовой связи. Установлено, что эти диверсии были организованы и оплачены украинскими спецслужбами. Всего в деле фигурирует пять граждан России.