Банда российских подростков-поджигателей рискует провести молодость в тюрьме за диверсии

ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом выявили противоправную деятельность пяти граждан РФ, среди которых четверо несовершеннолетних, осуществлявших поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи. Эти действия были совершены по заданию украинских спецслужб и за денежное вознаграждение.

Четверо несовершеннолетних 2008, 2010 и 2011 годов рождения задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в регионах Удмуртии и Оренбургской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).