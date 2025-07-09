Банда российских подростков-поджигателей рискует провести молодость в тюрьме за диверсии
ФСБ задержала четырёх подростков, поджигавших ж/д объекты по указке из Киева
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ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом выявили противоправную деятельность пяти граждан РФ, среди которых четверо несовершеннолетних, осуществлявших поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи. Эти действия были совершены по заданию украинских спецслужб и за денежное вознаграждение.
Четверо несовершеннолетних 2008, 2010 и 2011 годов рождения задержаны за поджоги железнодорожного оборудования в регионах Удмуртии и Оренбургской области. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Кроме того, в Краснодарском крае задержан житель, который по заданию украинских спецслужб совершил поджог оборудования сотовой связи. В отношении него следственные органы возбудили уголовные дела по статьям «Диверсия» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Саратовской области сотрудники ФСБ пытались задержать мужчину, который готовил теракт. Им пришлось его ликвидировать, когда преступник решил оказать вооружённое сопротивление. Силовики также показали видео его устранения.