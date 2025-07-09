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9 июля, 07:23

Появилось видео ликвидации диверсанта с бомбой для подрыва моста под Саратовом

ФСБ показала видео ликвидации украинского диверсанта в Саратовской области

Обложка © ФСБ

Обложка © ФСБ

ФСБ России опубликовала видео ликвидации украинского диверсанта, планировавшего подорвать железнодорожный мост в Саратовской области.

Видео © ФСБ России

Судя по кадрам с места событий, силовики застали гражданина РФ, когда он доставал взрывчатку для подрыва ж/д моста из тайника. Террорист отказался сдаться и оказал вооружённое сопротивление. В итоге он был ликвидирован. ФСБ выяснила, что он поддерживал контакты с представителями Киева и планировал после совершения преступления покинуть Россию с намерением присоединиться к боевым действиям на стороне ВСУ.

Андрей Бражников
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