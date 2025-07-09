Появилось видео ликвидации диверсанта с бомбой для подрыва моста под Саратовом

Судя по кадрам с места событий, силовики застали гражданина РФ, когда он доставал взрывчатку для подрыва ж/д моста из тайника. Террорист отказался сдаться и оказал вооружённое сопротивление. В итоге он был ликвидирован. ФСБ выяснила, что он поддерживал контакты с представителями Киева и планировал после совершения преступления покинуть Россию с намерением присоединиться к боевым действиям на стороне ВСУ.