Появилось видео ликвидации диверсанта с бомбой для подрыва моста под Саратовом
ФСБ показала видео ликвидации украинского диверсанта в Саратовской области
Обложка © ФСБ
ФСБ России опубликовала видео ликвидации украинского диверсанта, планировавшего подорвать железнодорожный мост в Саратовской области.
Видео © ФСБ России
Судя по кадрам с места событий, силовики застали гражданина РФ, когда он доставал взрывчатку для подрыва ж/д моста из тайника. Террорист отказался сдаться и оказал вооружённое сопротивление. В итоге он был ликвидирован. ФСБ выяснила, что он поддерживал контакты с представителями Киева и планировал после совершения преступления покинуть Россию с намерением присоединиться к боевым действиям на стороне ВСУ.