В Саратовской области сотрудники ФСБ ликвидировали мужчину, готовившего теракт

В Саратовской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку теракта. Мужчина, намеревавшийся подорвать железнодорожный мост, был нейтрализован при попытке изъять из тайника самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«На территории Саратовской области предотвращён диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещённой организации», — отметили в ЦОС.

Цель злоумышленника заключалась в разрушении ключевого объекта инфраструктуры с помощью СВУ, которое хранилось в специально оборудованном месте.

Преступник оказал вооружённое сопротивление, поэтому сотрудникам ФСБ пришлось его на месте ликвидировать.

Расследование установило, что террорист поддерживал контакты с представителями Киева и планировал после совершения преступления покинуть Россию с намерением присоединиться к боевым действиям на стороне ВСУ.