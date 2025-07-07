Сибиряков пытались склонить к госизмене через фейковый фотоконкурс

Силовики раскрыли схему мошенничества, направленную на вовлечение жителей Сибири в преступную схему с государственной изменой. По информации Управления ФСБ России по Новосибирской области, злоумышленники использовали социальные сети для распространения предложений об участии в вымышленных «патриотических» конкурсах.

«Фактической целью организаторов указанного «проекта» является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации», — отметила официальный представитель УФСБ по региону Ирина Зеброва.

От граждан требовались фотографии стратегически важных объектов — например, мостов, переправ, железнодорожных путей или промышленных комплексов. За лучшее фото участникам псевдоконкурса обещали выплатить щедрый денежный приз.

Однако выяснилось, что творческое состязание было лишь прикрытием для нелегального сбора сведений о региональной инфраструктуре.