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Регион
7 июля, 07:15

С начала года в Калужской области выявлено пять пособников Киева

ТАСС: ФСБ выявила в Калужской области 5 пособников спецслужб Киева за 2025 год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

С начала 2025 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) выявила и задержала пять пособников украинских спецслужб в Калужской области. Злоумышленники совершали поджоги объектов транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

«С начала года УФСБ в регионе выявлено пять пособников украинских спецслужб, которые занимались поджогами (объекты транспорта и связи)», — сообщил представитель силовых структур в беседе с ТАСС.

Ведомство также проинформировало, что один из задержанных передал украинской стороне важные сведения о дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. В течение 2025 года ещё пять человек, которых задержали в прошлом году, были признаны виновными и осуждены за схожие преступления.

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Ранее на территории Запорожской области сотрудники силовых структур пресекли деятельность группы из трёх местных жителей. Задержанные систематически финансировали украинскую армию и Службу безопасности Украины.

Ольга Сливченко
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