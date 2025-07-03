В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под автомобиль

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых структур предотвратили террористический акт, задержав девушку в момент закладки взрывного устройства под автомобиль работника оборонного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Задержанная — гражданка России 2002 года рождения — действовала по указаниям украинских спецслужб и была активна в регионе задолго до текущих событий.

«Террористка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры», — рассказали в ФСБ.

Её действия квалифицированы как террористические, а оперативники продолжают расследование для выявления возможных соучастников и предотвращения новых угроз. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать жертв и сохранить безопасность граждан.