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2 июля, 07:27

«Школы, больницы, детсады»: Генерал ФСБ назвал цели дронов ВСУ с химоружием в ДНР

Генерал ФСБ Перелыгин: ВСУ могли применить химоружие против гражданских объектов

Дрон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Дрон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Химическое оружие хлорпикрин, которое было обнаружено в схроне ВСУ в ДНР, планировалось применить с помощью дронов против военных и гражданских объектов. Планы противника раскрыл генерал-майор ФСБ в отставке, выпускник Академии РХБЗ Александр Перелыгин. Он подчеркнул, что боевые отравляющие вещества особенно опасны для закрытых помещений.

«В помещении школы, больницы, детского сада, жилого помещения применение хлорпикрина крайне опасно», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

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По его словам, ВСУ могли использовать боеприпасы с отравляющими веществами для атаки на пункты управления войсками, которые находятся под землёй. В свою очередь специалист по токсикологии Валерий Петросян отметил, что хлорпикрин вызывает настолько сильное слезотечение, что человек на длительное время теряет контроль над собой.

«Он запрещён всеми конвенциями международными к использованию, потому что это ведение химической войны», — заключил эксперт.

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Напомним, ранее ЦОС ФСБ распространил видео, снятое на месте схрона с химическим оружием ВСУ в ДНР. Тайник, найденный близ села Ильинка, содержал самодельные взрывные устройства с пластидом и хлорпикрином.

Борис Эльфанд
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