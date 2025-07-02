«Школы, больницы, детсады»: Генерал ФСБ назвал цели дронов ВСУ с химоружием в ДНР

Химическое оружие хлорпикрин, которое было обнаружено в схроне ВСУ в ДНР, планировалось применить с помощью дронов против военных и гражданских объектов. Планы противника раскрыл генерал-майор ФСБ в отставке, выпускник Академии РХБЗ Александр Перелыгин. Он подчеркнул, что боевые отравляющие вещества особенно опасны для закрытых помещений.

«В помещении школы, больницы, детского сада, жилого помещения применение хлорпикрина крайне опасно», — отметил собеседник телеканала «Звезда».

По его словам, ВСУ могли использовать боеприпасы с отравляющими веществами для атаки на пункты управления войсками, которые находятся под землёй. В свою очередь специалист по токсикологии Валерий Петросян отметил, что хлорпикрин вызывает настолько сильное слезотечение, что человек на длительное время теряет контроль над собой.

«Он запрещён всеми конвенциями международными к использованию, потому что это ведение химической войны», — заключил эксперт.