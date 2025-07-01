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1 июля, 08:06

«Распространённое явление»: ФСБ сообщила о регулярном использовании ВСУ химоружия в зоне СВО

ФСБ: ВСУ систематически используют запрещённое химическое оружие в зоне СВО

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Вооружённые силы Украины систематически применяют химическое оружие в зоне спецоперации, что нарушает конвенцию ООН о его запрете. В ФСБ России подчеркнули, что это является распространённым явлением со стороны киевского режима.

«Использование киевским режимом запрещённых методов ведения войны — распространённое явление в зоне СВО. ВСУ систематически применяют химическое оружие в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а по мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается», — говорится в сообщении.

Так, например, в 2024 году на территории Донецкой народной республики (ДНР) был обнаружен схрон, оставленный украинскими войсками. В нём находилась кустарная лаборатория по синтезу синильной кислоты. Спустя пару месяцев российские бойцы нашли тайник с ёмкостями, содержащими отравляющее вещество хлорпикрин.

В 2025 году солдаты ВС РФ наткнулись на подготвленные ВСУ беспилотники, которые были оснащены хлорпикрином и пластитом для достижения максимального поражающего эффекта. Вещество приводит к острому раздражению слизистой оболочки глаз и органов дыхания человека. Отмечается, что каждый подобный случай со стороны киевского режима фиксируется.

СВУ, пластид и хлорпикрин: Появилось первое видео схрона ВСУ с химоружием в ДНР
СВУ, пластид и хлорпикрин: Появилось первое видео схрона ВСУ с химоружием в ДНР

Ранее стало известно, что в Кураховском районе ДНР сотрудники ФСБ и российские военные выявили тайник ВСУ, содержащий химическое оружие для использования с дронов. Там находились взрывные устройства, начинёнными пластидом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином.

Юлия Сафиулина
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