Вооружённые силы Украины систематически применяют химическое оружие в зоне спецоперации, что нарушает конвенцию ООН о его запрете. В ФСБ России подчеркнули, что это является распространённым явлением со стороны киевского режима.

«Использование киевским режимом запрещённых методов ведения войны — распространённое явление в зоне СВО. ВСУ систематически применяют химическое оружие в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а по мере продвижения российских войск такого рода антигуманная деятельность с их стороны только усиливается», — говорится в сообщении.

Так, например, в 2024 году на территории Донецкой народной республики (ДНР) был обнаружен схрон, оставленный украинскими войсками. В нём находилась кустарная лаборатория по синтезу синильной кислоты. Спустя пару месяцев российские бойцы нашли тайник с ёмкостями, содержащими отравляющее вещество хлорпикрин.

В 2025 году солдаты ВС РФ наткнулись на подготвленные ВСУ беспилотники, которые были оснащены хлорпикрином и пластитом для достижения максимального поражающего эффекта. Вещество приводит к острому раздражению слизистой оболочки глаз и органов дыхания человека. Отмечается, что каждый подобный случай со стороны киевского режима фиксируется.