Сотрудники ФСБ и российские военные выявили в Кураховском районе ДНР тайник ВСУ, содержащий химическое оружие для использования с беспилотников.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, вблизи села Ильинка был обнаружен схрон с самодельными взрывными устройствами, начинёнными пластидом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, применение которого запрещено международной Конвенцией о химическом оружии.

По этому факту Следственное управление ФСБ инициировало уголовное расследование, квалифицировав действия как преступление, связанное с разработкой, производством, накоплением, приобретением или сбытом оружия массового поражения, согласно статье 355 Уголовного кодекса РФ.