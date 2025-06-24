Винтовка, гранатомёты, тротил: В петербургской гостинице найден «набор диверсанта»

На цокольном этаже трёхзвёздочной гостиницы «Спутник» на улице Тореза в Санкт-Петербурге был обнаружен тайник, в котором хранилось оружие, гранатомёты и взрывчатые вещества. Предполагается, что весь нескромный арсенал был предназначен для диверсии, передаёт Mash на Мойке.

Бдительность сотрудника отеля позволила найти схрон. Этот же работник и сообщил о сомнительной находке в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий представители силовых структур изъяли из тайника три гранатомёта, снайперскую винтовку Драгунова, охотничий карабин с установленным глушителем, пару пистолетов, ручную гранату модели РГД-5, более 1000 граммов тротила, а также детонаторы и боеприпасы. Все изъятые объекты переданы специалистам для проведения экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на поиск владельца этого внушительного «набора диверсанта». Оперативки пытаются выяснить, кто он, а также почему выбрал для хранения оружия гостиницу.