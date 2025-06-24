Сотрудники ФСБ задержали в Запорожье троих россиян, готовивших диверсию в Бердянске
ФСБ: В Запорожье задержаны трое граждан РФ за попытку диверсии в Бердянске
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По данным Центра общественных связей ФСБ России, в Запорожской области силами ведомства были задержаны трое россиян. Их подозревают в причастности к попытке совершения диверсии.
«При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске указанные лица были задержаны с поличным. На месте преступления, а также по адресам проживания злоумышленников обнаружено самодельное взрывное устройство», — пояснили в ЦОС.
Кроме того, при обыске у злоумышленников были обнаружены и компоненты для изготовления взрывного устройства.
Как вновь отметили в ФСБ России, спецслужбы Украины активно эксплуатируют возможности социальных сетей и мессенджеров для вовлечения российских граждан в преступную сеть. В связи с этим ведомство призывает быть крайне осторожными и соблюдать правила использования Интернета.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники ФСБ раскрыли и пресекли диверсионную деятельность, направленную на объекты Дальневосточной железной дороги. Задержаны двое девятнадцатилетних юношей, которые, будучи завербованными украинскими спецслужбами, пытались совершить поджог релейных шкафов.