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Регион
24 июня, 07:27

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожье троих россиян, готовивших диверсию в Бердянске

ФСБ: В Запорожье задержаны трое граждан РФ за попытку диверсии в Бердянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ronstik

По данным Центра общественных связей ФСБ России, в Запорожской области силами ведомства были задержаны трое россиян. Их подозревают в причастности к попытке совершения диверсии.

«При попытке осуществления подрыва объекта газораспределительной сети в Бердянске указанные лица были задержаны с поличным. На месте преступления, а также по адресам проживания злоумышленников обнаружено самодельное взрывное устройство», — пояснили в ЦОС.

Кроме того, при обыске у злоумышленников были обнаружены и компоненты для изготовления взрывного устройства.

Как вновь отметили в ФСБ России, спецслужбы Украины активно эксплуатируют возможности социальных сетей и мессенджеров для вовлечения российских граждан в преступную сеть. В связи с этим ведомство призывает быть крайне осторожными и соблюдать правила использования Интернета.

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Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники ФСБ раскрыли и пресекли диверсионную деятельность, направленную на объекты Дальневосточной железной дороги. Задержаны двое девятнадцатилетних юношей, которые, будучи завербованными украинскими спецслужбами, пытались совершить поджог релейных шкафов.

Ольга Сливченко
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