Бомбы для диверсии на оборонном заводе в Москве замаскировали под пауэрбанки
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Диверсанты, задержанные ФСБ на оборонном заводе в Москве, планировали устроить взрыв на объекте с помощью бомб, замаскированных под пауэрбанки. Об этом они сообщили в ходе допроса.
«Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали», — рассказал один из задержанных.
Напомним, двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве. Злоумышленники через Telegram вступили в контакт с представителями украинской террористической организации и по указанию кураторов, они устроились на завод ОПК. Далее диверсанты планировали доставить на завод взрывчатку. ФСБ ранее показала видео их допроса.