Бомбы для диверсии на оборонном заводе в Москве замаскировали под пауэрбанки

Диверсанты, задержанные ФСБ на оборонном заводе в Москве, планировали устроить взрыв на объекте с помощью бомб, замаскированных под пауэрбанки. Об этом они сообщили в ходе допроса.

«Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали», — рассказал один из задержанных.