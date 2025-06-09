Задержанные агенты Киева раскололись о планах устроить диверсию на оборонном заводе: видео допроса
ФСБ: Задержанные в Москве диверсанты замаскировали СВУ под пауэрбанки
Обложка © РИА Новости / Дмитрий Макеев
ФСБ обнародовала видео допроса россиян, задержанных при попытке проноса СВУ на оборонное предприятие. По данным ведомства, двое граждан РФ, задержанные в Московской области, планировали доставить самодельные взрывные устройства на объект оборонно-промышленного комплекса.
Видео допроса задержанных за попытку диверсии на оборонном заводе в Московском регионе. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Один из мужчин признался на допросе, что действовал по указке Киева.
«Был завербован с целью ведения наблюдательных и диверсионных действий. Мне было дано поручение устроиться на работу на одно из оборонных предприятий, что я выполнил», — сказал задержанный.
Он добавил, что вёл разведку инженерных коммуникаций и фиксировал номера автомобилей. Затем ему дали задание совершить диверсию. Задержали мужчину, когда он шёл на проходную с самодельными зарядными устройствами, замаскированными под пауэрбанк.
Напомним, ранее сообщалось, что двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве. Расследование установило, что злоумышленники через мессенджер Telegram вступили в контакт с представителями украинской структуры, признанной Верховным судом РФ террористической. По указанию кураторов, они устроились на завод ОПК, провели разведку и фотофиксацию ключевых объектов, после чего переслали отснятые материалы своим связным. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.