Появилось видео, как ФСБ уложила террориста из Новороссийска на землю у лесного схрона с бомбой
ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего теракт в Новороссийске
Федеральная служба безопасности РФ показала кадры задержания 22-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в Новороссийске по заданию украинской стороны. Подозреваемый признал на допросе свою вину и рассказал, как именно планировал совершить взрыв.
Задержание гражданина РФ за подготовку теракта. Видео © ФСБ РФ
«В мессенджере я познакомился с сотрудником СБУ, представившимся Владиславом. Он давал мне задания, за которые я получал вознаграждение. Всю информацию я ему отправлял в мессенджере. В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с местом нахождения схрона, где была взрывчатка для подрыва объекта энергетической инфраструктуры в Новороссийске», — рассказал задержанный на допросе.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина по подозрению в подготовке теракта в многолюдном месте в Новороссийске Краснодарского края по заданию СБУ. Он доставал из тайника в лесу взрывное устройство массой 2,5 кг, в этот момент его задержали. Подозреваемый также вёл для украинских спецслужб фотосъёмку военных объектов и собирал информации о передвижениях кораблей Черноморского флота.
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