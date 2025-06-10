Появилось видео, как ФСБ уложила террориста из Новороссийска на землю у лесного схрона с бомбой

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры задержания 22-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в Новороссийске по заданию украинской стороны. Подозреваемый признал на допросе свою вину и рассказал, как именно планировал совершить взрыв.

Задержание гражданина РФ за подготовку теракта. Видео © ФСБ РФ

«В мессенджере я познакомился с сотрудником СБУ, представившимся Владиславом. Он давал мне задания, за которые я получал вознаграждение. Всю информацию я ему отправлял в мессенджере. В конце марта 2025 года он отправил мне фотографии и координаты с местом нахождения схрона, где была взрывчатка для подрыва объекта энергетической инфраструктуры в Новороссийске», — рассказал задержанный на допросе.