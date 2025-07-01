СВУ, пластид и хлорпикрин: Появилось первое видео схрона ВСУ с химоружием в ДНР
Появилось видео схрона ВСУ с химическим оружием в ДНР
Появились первые кадры, снятые на месте схрона с химическим оружием ВСУ в Донецкой Народной Республике. Видео распространил ЦОС ФСБ. Тайник, найденный близ села Ильинка, содержал самодельные взрывные устройства с пластидом и хлорпикрином. Применение последнего как боевого отравляющего вещества запрещено международной Конвенцией о химоружии.
Схрон ВСУ в ДНР. Видео © Telegram / Zvezdanews / ЦОС ФСБ
Силовики отметили, что взрывчатка с хлорпикрином была предназначена для сброса с боевых дронов.
Напомним, что ранее в Кураховском районе ДНР сотрудниками ФСБ и военными был обнаружен схрон ВСУ. В тайнике хранилось химическое оружие, предназначенное для использования с беспилотниками.
Обложка © Telegram / Zvezdanews / ЦОС ФСБ