Лётчика из Ростова приговорили 12 годам за финансирование ВСУ
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Приговор Ростовского областного суда российскому летчику Сергею Самойлову по статье о госизмене вступил в законную силу. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.
«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 04.06.2025 о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича 1968 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
Суд назначил пилоту 12 лет колонии строгого режима. По данным следствия, преступление раскрыли сотрудники УФСБ Краснодарского края. Самойлов связался с волонтёром, собиравшим средства для ВСУ, и перевёл деньги через интернет-обменник электронных валют и криптовалют.
Ранее Life.ru сообщал, что бывшему контрактнику из Челябинска предъявили обвинение в государственной измене. Следствие утверждает, что он передавал секретные сведения Вооружённым силам Украины и планировал перейти на сторону врага. Помимо этого экс-ефрейтор приобрел военную форму и подал заявку на вступление в террористическую организацию.