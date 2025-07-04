Лётчика из Ростова приговорили 12 годам за финансирование ВСУ

Приговор Ростовского областного суда российскому летчику Сергею Самойлову по статье о госизмене вступил в законную силу. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Вступило в законную силу решение Ростовского областного суда от 04.06.2025 о признании виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, командира воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФО Самойлова Сергея Николаевича 1968 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил пилоту 12 лет колонии строгого режима. По данным следствия, преступление раскрыли сотрудники УФСБ Краснодарского края. Самойлов связался с волонтёром, собиравшим средства для ВСУ, и перевёл деньги через интернет-обменник электронных валют и криптовалют.