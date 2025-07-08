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8 июля, 18:53

В ФСБ пообещали вербуемым через мессенджеры спецслужбами Киева суровое наказание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

ФСБ России предупреждает о неотвратимом и строгом возмездии для лиц, которых спецслужбы Украины вербуют через онлайн-платформы и мессенджеры для совершения террористических актов, диверсий и шпионажа. Это заявление прозвучало от Центра общественных связей ФСБ в связи с приговором, вынесенным Севастопольским городским судом жителю Севастополя, который был осуждён за государственную измену и приговорён к 17 годам лишения свободы.

Федеральная служба безопасности РФ обратила внимание общественности на неутихающую активность украинских спецслужб по вербовке через онлайн-платформы и популярные мессенджеры, такие как Telegram и WhatsApp. Целью этих усилий является поиск лиц, готовых совершать террористические акты и диверсии, наносящие ущерб российской экономике, говорится в заявлении. В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что неотвратимость правосудия, обеспечиваемая российскими спецслужбами и органами правопорядка, является гарантией того, что все причастные к подобным преступлениям понесут заслуженную и строгую ответственность.

Напомним, в Севастополе суд вынес жёсткий приговор 37-летнему местному жителю, который был признан виновным в государственной измене. Мужчина, задержанный ещё в декабре 2024 года, собирал и передавал украинской военной разведке (ГУР МО) информацию о расположении российских военных объектов, включая координаты постов воздушного наблюдения и военно-морских баз. Действия обвиняемого были квалифицированы по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена в форме шпионажа) за передачу секретных сведений об объектах противовоздушной обороны и подразделениях Черноморского флота.

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А в Новосибирской области мошенники пытались вовлечь жителей в преступную деятельность, завуалировав государственную измену под видом обычного фотоконкурса. Людям предлагалось запечатлеть на камеру живописные виды мостов, транспортных развязок, железнодорожных магистралей и промышленных зон, обещая денежное вознаграждение победителям. Целью злоумышленников было получение стратегически важной информации под прикрытием невинного соревнования.

Николь Вербер
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