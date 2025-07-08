Россиянину вынесли суровый приговор за слив координат постов воздушного наблюдения и баз ВМФ

В Севастополе вынесен приговор 37-летнему мужчине, обвинённому в сборе и передаче сведений о российских военных объектах для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Суд установил, что обвиняемый, действуя по указанию украинской военной разведки, собирал информацию о расположении постов воздушного наблюдения, систем противовоздушной обороны и подразделений Черноморского флота на территории города. Полученные данные он передавал через мессенджер с целью последующего нанесения ударов по российским военным объектам.

Задержание подозреваемого произошло в декабре 2024 года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — госизмена в форме шпионажа.

«Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.