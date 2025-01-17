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17 января, 06:57

Россиянин слил ВСУ координаты постов воздушного наблюдения и баз Черноморского флота

Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о ПВО и Черноморском флоте

Жителя Севастополя задержали по обвинению в госизмене за передачу военной разведке Украины данных о расположении сил ПВО и баз Черноморского флота. Видео обнародовал ЦОС ФСБ России.

Житель Севастополя задержан за передачу Киеву данных о ПВО и Черноморском флоте. Видео © ФСБ России

«Он инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности», — рассказали в ФСБ.

По заданию киевской спецслужбы россиянин собирал сведения о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал их кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения ВСУ ударов по российским военным объектам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена», он арестован.

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Ранее в Омске силовики задержали мужчину по подозрению в финансировании украинских террористических организаций и сборе средств для ВСУ. В отношении него возбуждено дело о госизмене, максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Zabusik

Андрей Бражников
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