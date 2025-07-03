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3 июля, 07:16

«Сказали, дадут мне деньги»: Появилось видео задержания девушки, заложившей бомбу под авто в Петербурге

ФСБ показала видео с задержанием девушки, заложившей бомбу под авто в Петербурге

Девушка закладывает взрывчатку. Обложка © Пресс-служба ФСБ России

Девушка закладывает взрывчатку. Обложка © Пресс-служба ФСБ России

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России показали видео с задержанием молодой террористки в Санкт-Петербурге. Девушка пыталась установить бомбу под одну из машин, припаркованных во дворе жилого дома.

Задержание террористки. Видео © Пресс-служба ФСБ России

По словам представителей ФСБ, девушка вышла на украинских кураторов сама в июне 2024 года и работала на них для получения гражданства одной европейской страны. Видимо, в Европе она ещё не скоро побывает.

«Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала диверсантка после задержания.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Санкт-Петербурге задержали девушку спустя несколько секунд после того, как она установила бомбу под автомобилем, припаркованным во дворе жилого дома.

Владимир Озеров
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