«Сказали, дадут мне деньги»: Появилось видео задержания девушки, заложившей бомбу под авто в Петербурге
ФСБ показала видео с задержанием девушки, заложившей бомбу под авто в Петербурге
Девушка закладывает взрывчатку. Обложка © Пресс-служба ФСБ России
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России показали видео с задержанием молодой террористки в Санкт-Петербурге. Девушка пыталась установить бомбу под одну из машин, припаркованных во дворе жилого дома.
Задержание террористки. Видео © Пресс-служба ФСБ России
По словам представителей ФСБ, девушка вышла на украинских кураторов сама в июне 2024 года и работала на них для получения гражданства одной европейской страны. Видимо, в Европе она ещё не скоро побывает.
«Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала диверсантка после задержания.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности в Санкт-Петербурге задержали девушку спустя несколько секунд после того, как она установила бомбу под автомобилем, припаркованным во дворе жилого дома.