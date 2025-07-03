«Сказали, дадут мне деньги»: Появилось видео задержания девушки, заложившей бомбу под авто в Петербурге

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России показали видео с задержанием молодой террористки в Санкт-Петербурге. Девушка пыталась установить бомбу под одну из машин, припаркованных во дворе жилого дома.

Задержание террористки. Видео © Пресс-служба ФСБ России

По словам представителей ФСБ, девушка вышла на украинских кураторов сама в июне 2024 года и работала на них для получения гражданства одной европейской страны. Видимо, в Европе она ещё не скоро побывает.

«Мне сказали просто проследить за этой машиной, и тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала диверсантка после задержания.