«Собаку на вас спущу!»: Агрессивная петербурженка набросилась на детей из-за велосипедов

Жительница Петербурга угрожала детям собакой без намордника из-за велосипедов. Конфликт произошёл на детской площадке в Приморском районе города.

В Юнтолово женщина с крупной собакой устроила скандал с подростками, припарковавшими велосипеды на детской площадке. По информации SHOT, она не только оскорбляла мальчиков, но и толкала одного из них, отнимала велосипед, а затем сняла с пса намордник, угрожая натравить животное.

Петербурженка напала на детей. Видео © SHOT

Пострадавшие рассказали, что агрессорша специально освободила собаку от намордника и говорила, что спустит её. По их словам, они ненадолго оставили велосипеды у площадки, чтобы надеть куртки из-за внезапно усилившегося ветра.

Конфликт прекратился только после вмешательства местного жителя. Мать одного из подростков собирается подать заявление в полицию. В УМВД по Приморскому району пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что выгул крупных собак без намордника в общественных местах запрещён. За подобные нарушения владельцам животных грозит административная ответственность.