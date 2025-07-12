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12 июля, 09:04

«Собаку на вас спущу!»: Агрессивная петербурженка набросилась на детей из-за велосипедов

SHOT: Женщина с крупной собакой напала на детей из-за велосипедов в Петербурге

Женщина, которая накинулась на детей. Обложка © SHOT

Женщина, которая накинулась на детей. Обложка © SHOT

Жительница Петербурга угрожала детям собакой без намордника из-за велосипедов. Конфликт произошёл на детской площадке в Приморском районе города.

В Юнтолово женщина с крупной собакой устроила скандал с подростками, припарковавшими велосипеды на детской площадке. По информации SHOT, она не только оскорбляла мальчиков, но и толкала одного из них, отнимала велосипед, а затем сняла с пса намордник, угрожая натравить животное.

Петербурженка напала на детей. Видео © SHOT

Пострадавшие рассказали, что агрессорша специально освободила собаку от намордника и говорила, что спустит её. По их словам, они ненадолго оставили велосипеды у площадки, чтобы надеть куртки из-за внезапно усилившегося ветра.

Конфликт прекратился только после вмешательства местного жителя. Мать одного из подростков собирается подать заявление в полицию. В УМВД по Приморскому району пока не прокомментировали инцидент.

Отметим, что выгул крупных собак без намордника в общественных местах запрещён. За подобные нарушения владельцам животных грозит административная ответственность.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в одном из гипермаркетов произошло нападение. Вооружённый ножом мужчина атаковал охранника, нанеся ему тяжёлые увечья. Пострадавший был срочно госпитализирован и сейчас находится в реанимации, где врачи борются за его жизнь.

Алиса Хуссаин
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