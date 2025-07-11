Бил дубинкой до страшных шишек: Житель Видного измывался над пасынком из-за долга матери

В подмосковном Видном задержали мужчину, который жестоко избивал 11-летнего пасынка. Поводом для расправы, по его словам, стал долг матери мальчика. На шокирующих кадрах, снятых в квартире в Видном, видно, как мужчина наносит удары руками, ногами и дубинкой, при этом цинично комментируя происходящее. В квартире также находились две дочери женщины — 8 и 13 лет. Об этом сообщил Mash.

«Я не жалею никакую суку. Неважно, кто передо мной — ребёнок или ещё кто... Это будет с каждым должником такое», — говорил он.

Видео попало к бабушке детей, которая немедленно обратилась в полицию. Пострадавшего с тяжёлыми травмами госпитализировали. У него диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Остальных детей также изъяли и передали медикам. Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и покушении на убийство малолетнего. Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.