Бил дубинкой до страшных шишек: Житель Видного измывался над пасынком из-за долга матери
Mash: В Подмосковье отчим избивал 11-летнего ребёнка из-за долга матери
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В подмосковном Видном задержали мужчину, который жестоко избивал 11-летнего пасынка. Поводом для расправы, по его словам, стал долг матери мальчика. На шокирующих кадрах, снятых в квартире в Видном, видно, как мужчина наносит удары руками, ногами и дубинкой, при этом цинично комментируя происходящее. В квартире также находились две дочери женщины — 8 и 13 лет. Об этом сообщил Mash.
«Я не жалею никакую суку. Неважно, кто передо мной — ребёнок или ещё кто... Это будет с каждым должником такое», — говорил он.
Видео попало к бабушке детей, которая немедленно обратилась в полицию. Пострадавшего с тяжёлыми травмами госпитализировали. У него диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Остальных детей также изъяли и передали медикам. Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и покушении на убийство малолетнего. Прокуратура взяла ситуацию на особый контроль.
Это не первый случай жестокого обращения со стороны взрослых по отношению к детям, который вызывает широкий общественный резонанс. Ранее в Тверской области водитель автобуса напал на 14-летнюю пассажирку, которая не смогла предъявить чек из-за проблем с интернетом. Девочка получила сотрясение мозга и ушибы, а сам инцидент попал на видео.