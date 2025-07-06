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6 июля, 13:54

В Ржеве водитель автобуса обматерил и избил девочку из-за «неоплаченного» проезда

В Тверской области водитель избил школьницу из-за спора об оплате проезда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Malkov

В Тверской области водитель автобуса напал на 14-летнюю девочку, которая не смогла предъявить чек об оплате из-за отключения мобильного интернета. Подросток получила сотрясение мозга и ушибы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Да мне по**й, ты сказала, у тебя есть интернет», — выкрикивал водитель автобуса несовершеннолетней пассажирке.

Во Ржеве водитель избил 14-летнюю девочку из-за того, что ему не пришло уведомление об оплате проезда. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Инцидент произошёл вечером 4 июля в деревне Юрятино Ржевского района. Девочка зашла в автобус №13 и объяснила водителю, что оплатила проезд, но не может показать чек из-за отсутствия Интернета. Тот заявил, что без подтверждения ехать она не будет. Между ними начался конфликт, в ходе которого, по версии следствия, водитель ударил школьницу и вытолкал её из транспорта. Девочка получила сотрясение мозга и множественные ушибы.

По информации СК, водитель маршрутного автобуса, находясь при исполнении своих обязанностей и в присутствии пассажиров, применил физическую силу к несовершеннолетней пассажирке, причинив ей телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проверяются действия водителя и возможные нарушения со стороны перевозчика.

Девочку жестоко избили в детском лагере на Камчатке, возбуждено уголовное дело
Девочку жестоко избили в детском лагере на Камчатке, возбуждено уголовное дело

Случаи насилия в отношении несовершеннолетних всё чаще вызывают общественный резонанс. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 13-летнего школьника избила группа подростков — по данным матери, нападавшие были из семей приезжих. Мальчик получил переломы рёбер, но из страха перед обидчиками две недели скрывал травмы. По словам женщины, ребёнку угрожали расправой за любую жалобу.

Милена Скрипальщикова
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