В Ржеве водитель автобуса обматерил и избил девочку из-за «неоплаченного» проезда

В Тверской области водитель автобуса напал на 14-летнюю девочку, которая не смогла предъявить чек об оплате из-за отключения мобильного интернета. Подросток получила сотрясение мозга и ушибы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Да мне по**й, ты сказала, у тебя есть интернет», — выкрикивал водитель автобуса несовершеннолетней пассажирке.

Во Ржеве водитель избил 14-летнюю девочку из-за того, что ему не пришло уведомление об оплате проезда. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Инцидент произошёл вечером 4 июля в деревне Юрятино Ржевского района. Девочка зашла в автобус №13 и объяснила водителю, что оплатила проезд, но не может показать чек из-за отсутствия Интернета. Тот заявил, что без подтверждения ехать она не будет. Между ними начался конфликт, в ходе которого, по версии следствия, водитель ударил школьницу и вытолкал её из транспорта. Девочка получила сотрясение мозга и множественные ушибы.

По информации СК, водитель маршрутного автобуса, находясь при исполнении своих обязанностей и в присутствии пассажиров, применил физическую силу к несовершеннолетней пассажирке, причинив ей телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проверяются действия водителя и возможные нарушения со стороны перевозчика.