В Ржеве водитель автобуса обматерил и избил девочку из-за «неоплаченного» проезда
В Тверской области водитель избил школьницу из-за спора об оплате проезда
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В Тверской области водитель автобуса напал на 14-летнюю девочку, которая не смогла предъявить чек об оплате из-за отключения мобильного интернета. Подросток получила сотрясение мозга и ушибы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
«Да мне по**й, ты сказала, у тебя есть интернет», — выкрикивал водитель автобуса несовершеннолетней пассажирке.
Во Ржеве водитель избил 14-летнюю девочку из-за того, что ему не пришло уведомление об оплате проезда. Видео © Telegram / Осторожно, новости
Инцидент произошёл вечером 4 июля в деревне Юрятино Ржевского района. Девочка зашла в автобус №13 и объяснила водителю, что оплатила проезд, но не может показать чек из-за отсутствия Интернета. Тот заявил, что без подтверждения ехать она не будет. Между ними начался конфликт, в ходе которого, по версии следствия, водитель ударил школьницу и вытолкал её из транспорта. Девочка получила сотрясение мозга и множественные ушибы.
По информации СК, водитель маршрутного автобуса, находясь при исполнении своих обязанностей и в присутствии пассажиров, применил физическую силу к несовершеннолетней пассажирке, причинив ей телесные повреждения. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проверяются действия водителя и возможные нарушения со стороны перевозчика.
Случаи насилия в отношении несовершеннолетних всё чаще вызывают общественный резонанс. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе 13-летнего школьника избила группа подростков — по данным матери, нападавшие были из семей приезжих. Мальчик получил переломы рёбер, но из страха перед обидчиками две недели скрывал травмы. По словам женщины, ребёнку угрожали расправой за любую жалобу.