Буйный покупатель изрезал ножом охранника гипермаркета в Петербурге

В результате произошедшего охранник получил серьёзные ранения. Он был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где врачи проводят реанимационные мероприятия. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, констатирована клиническая смерть. По данным Мегаполиса, работник ТЦ всё же погиб на месте от кровопотери. Ему был 21 год, в этот роковой день он впервые вышел на работу.