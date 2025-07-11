Буйный покупатель изрезал ножом охранника гипермаркета в Петербурге
Mash на Мойке: Житель Петербурга устроил драку с охранником ТЦ и ранил его ножом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green
Мужчина, вооружённый ножом, совершил нападение на охранника в гипермаркете в Петербурге. 27-летний злоумышленник был оперативно задержан сотрудниками правопорядка, передаёт «Mash на Мойке».
Кадры инцидента. Видео © Telegram / Mash на Мойке
В результате произошедшего охранник получил серьёзные ранения. Он был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, где врачи проводят реанимационные мероприятия. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое, констатирована клиническая смерть. По данным Мегаполиса, работник ТЦ всё же погиб на месте от кровопотери. Ему был 21 год, в этот роковой день он впервые вышел на работу.
При задержании у нападавшего был обнаружен и изъят нож. Отмечается, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения, однако его поведение было крайне агрессивным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кадры с места происшествия. Фото © Telegram / Мегаполис
Нападавшего задержали. Фото © Telegram / Мегаполис
Ранее полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. Подозреваемый — 35-летний житель города — был отправлен на допрос. Страшный инцидент произошёл во дворе на Новоугличском шоссе, когда ребёнок сидел на качелях во дворе.