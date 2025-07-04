Задержан шизофреник, напавший с ножом на ребёнка в Сергиевом Посаде

Правоохранительные органы задержали мужчину, который напал с ножом на 9-летнего мальчика в Сергиевом Посаде. Информация поступила от пресс-службы ГСУ СК по Московской области. Подозреваемым оказался 35-летний житель города. В ближайшее время следователи доставят его для допроса.

По данным Уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, мужчина имеет психическое расстройство.

«Больной шизофренией мужчина ударил ножом 9-летнего мальчика, который просто играл во дворе», — написала она.

Против подозреваемого возбудили дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Мальчика уже прооперировали, и его жизни ничего не угрожает. По словам детского омбудсмена, сейчас ребёнок находится в палате с мамой.