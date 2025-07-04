В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребёнка ножом в шею

Подросток получил ножевое ранение в шею от нападавшего в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе, сообщает телеграм-канал Сергиев-Посад Life.

По данным издания, мужчина около 55 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях подростку и ударил его ножом в шею. После нападения злоумышленник забаррикадировался в своей квартире, куда сейчас пытаются проникнуть сотрудники полиции. Информацию уже подтвердили в прокуратуре.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство на малолетнего)», — сообщили правоохранители.

В свою очередь в подмосковном главке полиции сообщили, что сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия по установлению личности и задержанию мужчины, скрывшегося с места происшествия. Также правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.