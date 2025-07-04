В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребёнка ножом в шею
Обложка © Telegeram / Сергиев Посад Life
Подросток получил ножевое ранение в шею от нападавшего в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе, сообщает телеграм-канал Сергиев-Посад Life.
По данным издания, мужчина около 55 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях подростку и ударил его ножом в шею. После нападения злоумышленник забаррикадировался в своей квартире, куда сейчас пытаются проникнуть сотрудники полиции. Информацию уже подтвердили в прокуратуре.
«Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство на малолетнего)», — сообщили правоохранители.
В свою очередь в подмосковном главке полиции сообщили, что сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия по установлению личности и задержанию мужчины, скрывшегося с места происшествия. Также правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее в Москве росгвардейцы задержали учащегося в Академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору вуза ножом и пистолетом. По данным правоохранителей, молодой человек ворвался в кабинет администратора и начал вести себя агрессивно. Прибывшие на место стражи порядка оперативно нейтрализовали злоумышленника. Предполагается, что инцидент произошел на почве личного конфликта.