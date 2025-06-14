В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь

Утром 14 июня в берлинском парке неизвестные напали на 51-летнего украинца, который выгуливал собаку. По данным местной полиции, инцидент произошёл около 6:40. Двое мужчин, услышав украинскую речь, спросили у пострадавшего о его национальности. После того как нападавшие установили, что он украинец, один из них ударил его ножом в живот.

Мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция Берлина передала дело отделу по расследованию политически мотивированных преступлений. На данный момент личности нападавших устанавливаются.