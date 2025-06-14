В Берлине двое неизвестных напали с ножом на мужчину, услышав украинскую речь
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Утром 14 июня в берлинском парке неизвестные напали на 51-летнего украинца, который выгуливал собаку. По данным местной полиции, инцидент произошёл около 6:40. Двое мужчин, услышав украинскую речь, спросили у пострадавшего о его национальности. После того как нападавшие установили, что он украинец, один из них ударил его ножом в живот.
Мужчина был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Полиция Берлина передала дело отделу по расследованию политически мотивированных преступлений. На данный момент личности нападавших устанавливаются.
Ранее в польском Пясечно произошёл шокирующий случай с участием гражданина Украины. Мужчина в обнажённом виде выпрыгнул с балкона третьего этажа, после чего начал вести себя крайне агрессивно. Он бегал по улицам, кричал на прохожих, в том числе на детей, и демонстрировал явные признаки психического расстройства. Кульминацией его действий стал прыжок на капот движущегося автомобиля.